電檢修訂｜稱修例更保障業界 馬逢國：無損創作自由

政府計劃修訂電影檢查條例草案，內容包括規定檢查員須考慮電影內容會否「不利於國家安全」等，立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國在電台表示，今次只是將電檢指引更準確地以立法形式確立，認為《港區國安法》已訂立，每名市民都有責任維護國家安全，有人會將修例看成是多了管制，但他覺得是多了責任，只要守法，便不會違反國家安全。他說修例反而令業界更有保障，認為仍有空間探討，不會影響創作自由，又舉例指記錄前年「黑暴」的製作，涉及正面描述甚至歌頌暴力，好明顯是有問題。

稱電影場景符合國安仍有存在空間

至於日後是否不能製作警員貪污等題材的電影，馬逢國則稱，自己並非審查員，不知道標準如何，如有爭議，製作人可以尋求司法覆核。他指，如果電影被禁映，是否可以考慮商討刪剪，認為只要場景符合國家安全，仍有存在的空間，不認為是一刀切，他會在立法會審議時反映大家的關注，期望法例通過前釐清。

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