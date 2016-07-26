電檢修訂｜稱從業員不知拍攝目的 田啟文：倘被指顛覆國家十分冤枉

政府計劃修訂電影檢查條例草案，內容包括要求電影檢查員審查影片時，要考慮「不利於國家安全」的因素，以及賦權政務司長撤銷已獲批核准證明書的電影等。香港電影工作者總會發言人田啟文今日再在電台表示，大多數電影的題材屬於虛構，影片內容的拍攝動機可以有不同的演繹，擔心在《港區國安法》出台下，創作人有機會不知覺下誤墮法網。

料修例對中港合拍片無影響

田啟文解釋，電影從業員不知道投資者拍攝的目的，但在片中會列出有份參與拍攝，一旦被指顛覆國家是十分冤枉，由於內地的監管部門早已要求電影預先送審，相信草案對內地和本港合作拍攝的電影並無影響。

田啟文昨日向本報表示，以往核准證明書沒有年限，只要沒有自行加減電影內容，「批咗俾你就可以一直上映」。他又指，由於《國安法》去年才生效，「以前嘅戲冇事(犯法)，唔代表今日上映冇事」，認為觸犯紅線的電影若一直准許上映，便會令政府感到尷尬和難堪，但目前難評估政府「把尺」有多大，業界唯有見步行步。

相關新聞：

電檢修訂｜田啟文：以前冇事唔代表今日冇 形容修例免政府尷尬

港區國安法｜政府倡修訂電檢條例維護國安 政務司長可撤核准證明書

電檢修訂｜邱騰華：原意非影響創作或娛樂 畫出紅線對業界有幫助