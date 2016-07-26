電檢修訂｜邱騰華：原意非影響創作或娛樂 畫出紅線對業界有幫助

政府上月初修訂《電影檢查條例》檢查員指引，如影片涉構成危害國家安全的罪行，可不獲上映。負責修例的商經局長邱騰華今日出席有關一個委員會時重申，修例目的不是影響創作或娛樂，而是防止任何人透過電影作出危害國家安全行為。邱又指，業界並非第一日面對電檢指引，相信業界已熟悉有關操作，並稱修例為危害國家安全的行為清楚畫出「紅線」，對業界有幫助。

相信電檢員有足夠經驗作主觀判斷

與會多名議員憂慮，電影檢查員對《國安法》是否有足夠培訓和清晰了解，以及作出決定前會否先諮詢律政司。商經局常任秘書長梁卓文回應指，電檢員屬於公務員，每人每年檢視逾200部電影，而電影是否涉違《國安法》須視乎個別情況，包括考慮剪接、音效、旁述、片段長短等主觀判斷，相信電檢員已有足夠經驗。他又指，會向電檢員提供《國安法》培訓，如他們遇到法律問題，可諮詢律政司，如涉政策問題則可向商經局查詢，不會由電檢員「自把自為」作決定。

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體演文出界別議員馬逢國提出，若電影獲電檢處批准上映，日後被指涉違《國安法》，電檢處的決定會否被當成「免責條款」。邱騰華回應指，電檢處僅負責評定是否適合上映及相關評級，若涉干犯《國安法》或其他刑法，將由執法人員處理，形容兩項工作「截然不同」。