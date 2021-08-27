電檢修訂｜邱騰華：電影影響力大 必須防範被利用作危害國安

政府提出修訂《電影檢查條例》草案，規定電影檢查員必須考慮影片內容是否不利於國家安全。商務及經濟發展局局長邱騰華在一個電台節目中表示，電影有很大影響力，深入民心，如果被利用作為危害國家安全、顛覆政府、宣傳恐怖活動的媒體，必須要禁止，世界各地都有相關做法，本港經過不同社會事件後，政府必須防範於未然。

6月修訂指引後約400電影送檢有1部未獲批上映

邱騰華指，《港區國安法》實施後，有電影有值得商榷的地方，因此當局早前已修訂電檢人員的行政指引，處理一旦有電影危害或不利國家安全，是否需要刪剪、評級或禁止播放，但擔心單靠行政指引是否能夠確保國安法得到充分落實，期望完成修例後有更清楚的規定。他又指，由今年6月修訂電檢人員行政指引後，有約400多齣電影送檢，其中只有一部被當局拒絕批准上映。

基本法和港區國安法講明保護言論和創作自由

邱騰華說，《港區國安法》規定要禁止及防範危害國家安全行為，電影如果被利用為危害國家安全、分裂國家、顛覆政府等，就需要禁止，但《基本法》和《港區國安法》都講明會保護言論和創作自由，只是兩者要有平衡。

邱騰華又提到，今次修例有參考其他普通法地區的相類似法例，最後用上「不利國家安全利益」的字眼，至於提高上映未獲核准證明書電影的罰則至最高監禁3年及罰款100萬元，有關罰則自1999年以來沒有更新，今次是順帶增加罰則，與《港區國安法》無關。

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