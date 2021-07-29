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電腦通訊節推激安大購賞 首日10元路由器吸客
1 小時前
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電腦通訊節激安路由器電子消費展覽
電腦通訊節推激安大購賞 首日10元路由器吸客
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場內多款電腦產品有優惠。(嚴靖儀攝)

電腦通訊節闊別一年今年如期舉行，將於8月20至23日在會展舉辦。200個展商比上屆(2019年)增約一成；為免有市民通宵在場外排到輪候平價產品，大會向參展商收集優惠產品作「激安大購賞」，部分「激安」產品低至10元。
 

主辦方香港電腦商會推出手機應用程式「電腦節club」，市民於今日(5日)至12日期間免費註冊成為會員再參加抽籤，300名中籤者可參與「激安大購賞」資格及獲100元現金券。但中籤者須先在場內購物滿300元產品，憑收據到指定地方按籌號先後次序選購「激安」產品，每人限買一份，當中包括10元售原價569元的TP-link路由器；99元Phottix高清視像鏡頭(原價360元)；299元SanDisk外置SSD 2TB(原價2,850元)；1,599元售原價5,099元ASUS曲面電競螢幕。


為響應政府推行電子消費，今屆門票只限電子支付並須即場購買，大會推出「我賞．你賺．人人消費計劃」現金消費券計劃，每名購票入場人士將獲發一張幸運卡，內附面值由10至500元不等，總值約300萬元。
防疫規定限制地下，展覽會只可容納場地容量的一半，為容納所有參展商，主辦單位額外租了三成展覽空間，又特別預留一個展館應付排隊的人流。商會創會會長張耀成指，適逢第一輪消費券發放，市民又累積一定購買力，預期生意額達總3.3億至3.5億元，較上屆升一成至一成半。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/電腦通訊節推激安大購賞-首日10元路由器吸客-278976
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