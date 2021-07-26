電腦通訊節｜本月20日會展開鑼 料高峰期排隊逾2小時

香港電腦通訊節將於本月20日至23日在灣仔會展舉行。去年該展因新冠疫情取消，主辦機構香港電腦商會創會長張耀成指，近兩周展商反應尤其熱烈，由尚有1成空位變成瞬間爆滿，今屆展商數目較上屆增加一成至約200間。

料銷售額可達3.3億至3.5億元

張耀成指，相信由於疫情緩和，近期消費展反應不俗，加上電子消費券熱潮，大會亦因此額外多租30%展覽空間，看好今屆電腦節銷情，一方面電子消費券派發後，可推動消費意欲，另一方面疫情致去年展會取消，港人已累積一定消費力。他估計展期銷售額可較上屆增加10%至15%，達3.3億至3.5億元。

大會推出「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，總值約300萬。每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等，使用數目不限，亦不設最低消費。

改以應用程式預先登記抽籤

往年電腦節吸引市民通宵排隊，搶購特平限量產品，今年將改為以應用程式預先登記抽籤，300名中籤人士可優先進場購買特惠產品，包括電競椅和電腦，明起至下周四可登記抽籤。最近動漫節亦因入場人數限制，導致輪候入場時間長達3至4小時。

電腦商會已預留1個展館應付排隊人流，估計高峰期在下午1時至5時，等候時間或需逾1至2小時。鼓勵市民在10時至1時期間進場，避開高峰期。人流方面，張耀成期望今屆人流數字可與上屆持平，維持約60萬人次，但鑑於政府防疫規定，展會入場人數下調至50%，他估算最終至少亦有30萬至40萬人次。

不設現金購票

因應疫情關係，今年電腦節不設現金購票，市民需使用電子付款工具。而場內消費方面，則仍設現金付款方式，但估計由以往七成現金交易，今年將會跌至約三、四成。