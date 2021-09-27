電荒之下｜疑突停電致漏煤氣 遼寧鑄造廠23人中毒

內地十多個省份本月陸續限制高耗能工業用電，珠三角部分工廠陷入「開一停六」的最嚴峻局面，東北多地更不止限電，還突然停水停電停網絡，影響到居民生活之餘，遼寧遼陽一間鑄造工廠上周五疑因停電導致煤氣洩漏，23名工人中毒送院。

《新京報》綜合消息報道，涉事「澎輝鑄業」因突然被停電導致兩台高爐停止運作，洩漏煤氣，但《中國青年報》引述遼陽市委宣傳部工作人員稱，尚未確定事故與限電有關，具體原因調查中。截至昨日，23名工人仍然留院觀察，情況良好。

吉林突擊停水停電到出年3月

吉林市新北水務公司則在周日發出通知，指在國家電網要求下，東北電管局和吉林省能源局實施有序用電，故「不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，此種情況將持續到2022年3月份，停電、停水變為常態」。該份通知隨即引起當地市民恐慌和全國網民熱議，質疑「任性停電」。

吉林市新北水務公司昨刪除涉事通知，澄清該份通知原意是提醒用戶可能臨時停水，要及時儲水，但「措辭不當、內容不準確」，導致用戶和公眾誤解，強調會嚴格按照公司制度處理相關負責人。

不止停電停水 網絡也停

東北不少居民上周已在微博抱怨小區突然停水停電，《新京報》昨引述遼寧瀋陽、大連、黑龍江嫩江等地市民稱，當地周日突然停電。其中有家長表示，停電後還停水，手機亦接收不到網絡，「買飯都掃不了碼，孩子們從沒遇過，驚慌得不知所措，我只能告訴他們，應該是外星人來了」。還有市民補充，「手機只有2G訊號，能接打電話，但沒法上網」。

環時：全國電量供應充裕

國家電網昨發文，要求各地盡最大可能避免拉閘限電。東北三省均已表態會盡最大努力保障民生用電，廣東省能源局則表示正積極增加電力供應。官媒《環球時報》昨發文，強調「整個國家的電量供應是充裕的」，關鍵是要做好電力統籌分配，批評東北今次無做好民生用電優先，應作出重大改進。文章又呼籲加快發展核電，建設更多水電，開發更多風能、太陽能，盡快降低煤電比例。

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