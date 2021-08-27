電話卡實名制｜首階段明日生效 電訊商須明年2月底前完善系統

俗稱「電話卡實名制」的《電訊(登記用戶識別卡)規例》明日生效，並將實施首階段計劃，電訊商須明天開始至明年2月28日之前，為實名制完善相關設施及系統。

現有未實名登記儲值卡可用至明年2月28日

計劃分為兩階段，首階段需要電訊商於明天起至明年2月28日之前，完善相關設施及系統，期間市民可繼續使用電話儲值卡，暫時毋須實名登記；第二階段由明年3月1日開始，新的上台月費服務及儲值卡須在啓動服務前實名登記。至於現行儲值卡用戶要在2023年2月23日前向所屬電訊商實名登記，未登記的儲值卡將不能使用，當中個人用戶最多可登記10張電話卡，而企業用戶最多可登記25張電話卡。

政府指，電話卡實名登記制可堵塞現時電話儲值卡匿名性質的漏洞，協助執法機關偵查涉及使用這些電話卡的罪案。對於當中私隱及執法機構索取登記用戶資料時的監督問題，商務及經濟發展局長邱騰華曾指，條例賦予執法機構可以在取得法庭手令，抑或在額外情況下，可以向電訊商索取有關用戶資料，當中資料只有登記時的姓名、身分證號碼、出生日期、身分證明副本等，而且暫時不設定任何檢討期。

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