電話卡實名制｜3香港推儲值卡「末日優惠」明起買10送3

電話卡實名制將於9月1日實施，3香港明起推出買10送3的「末日優惠」，市民於屈臣氏或百佳每購買10張SoSim儲值卡，會額外多送3張，限量1,100個名額，涉3,300張儲值卡。

相關新聞：電話卡實名制｜用戶轉台要登記？一文睇清實施細節

電話卡實名制實施後，市民現有的儲值卡需要於540天內，即2023年2月23日前登記個人資料。3香港母公司、和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝指，「末日優惠」的儲值卡亦須於2023年2月23日前登記，未有按時完成登記的電話卡，將被即時停用。他重申，支持電話卡實名制，亦已給予政府不同建議，包括提議延長登記時限至超過540天。他又指，儲值卡實名登記變相達月費卡申請要求，而月費卡不設持有上限，對政府將設每名市民及企業的儲值卡持有上限的決定感到不解。

營辦商難核實市民資料

他又指，營辦商會盡力採摘資料，但難以確保市民所登記資料的真偽，認為作為營辦商不應為市民虛報資料負上刑責。他又指要處理實名制，營辦商在IT平台開發有一定成本，望政府設定額批款支援。