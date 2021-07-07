震驚全國 首相斥攻擊新聞自由 揭黑幫罪行荷蘭記者中槍命危

荷蘭一名調查報道黑幫罪行的著名記者，周二傍晚於阿姆斯特丹市中心街頭被轟5槍，頭和胸部中彈命危，震驚全國。遇襲記者為64歲的德弗里斯(Peter R. de Vries)，他在電視台接受訪問後離開時遇襲，警方事後拘捕了2名疑犯，其中一人可能是槍手，未知行兇動機。荷蘭看守首相呂特對襲擊感震驚和無法理解，稱這是對一名勇敢記者、對新聞自由的攻擊，兩者對自由均非常重要，「我們為他祈禱」。

德弗里斯專門調查報道黑幫罪行，也是罪案節目評論員，黑白兩道都有其「線人」。報道指，他遭近距離開槍，阿姆斯特丹市長霍爾塞馬透露，德弗里斯傷勢嚴重，正為生命搏鬥，讚揚對方是國家英雄，致力追求公義。德弗里斯兒子案發翌日在Twitter稱，「我們最糟的噩夢昨天成真」。荷蘭國王威廉亞歷山大也譴責事件，「這是對新聞業的攻擊，那是我們法治的基石」。荷蘭王室一般不會評論個別事件，可見德弗里斯在國內的知名度。歐洲理事會主席米歇爾也譴責這是違反新聞自由基本價值的罪行。德弗里斯屢次幫助受害者家屬破解懸案，他曾憑調查報道轟動一時、美國少女霍洛威(Natalee Holloway)05年在荷蘭屬地、加勒比島嶼阿魯巴失蹤案，在08年於艾美獎的時事類別中奪獎，女事主母親對德弗里斯遇襲感震驚。



重組喜力啤話事人綁架案遭恐嚇

德弗里斯成名作是重組啤酒商喜力(Heineken)話事人Freddy Heineken在1983年被綁架案件，遭綁匪Willem Holleeder恐嚇，後者涉5宗謀殺案被判終身監禁，據悉德弗里斯協助當局將其定罪。德弗里斯也遭正受審、荷蘭頭號通緝犯Ridouan Taghi的死亡恐嚇，他任Taghi案件中一名污點證人的顧問，該證人的兄弟和代表律師相繼被槍殺。