霍啟剛倡設體育文化旅遊局 拓體育產業

港隊在東京奧運及全運會獲得多面獎牌，再度引起對體育發展的關注。港協暨奧委會副會長霍啟剛出席電台節目時指，香港體育場地不足，在平衡土地緊絀及場地需求下，他建議政府，重新檢視人口及體育設施比率，優化現有設施的使用，例如因應需要設置新興運動場地。他又交代，已倡議成立「體育文化旅遊局」多時，認為香港現有方針是視體育為康文活動，反之內地在康文之外，發展「文化及體育產業」，本港成立政策局，可以做政策研究及統籌。

至於港隊在東京奧運及全運會取得不錯的成績，霍啟剛指，同10年前政府決定投放更多資源，鼓勵更多人成為全職運動員有關，令10年前本港不足100名的全職運動員，增至現時500多人。他認為本港要繼續促進體育發展，應思考如何在精英化、盛事化及普及化上，做得更好，例如加強科學、科研及醫療方面的支援，以延長運動員生涯。

稱港住宿環境緊張 料下屆全運會選手村不設港

對於粵港澳將會共同承辦下屆2025年全運會。霍啟剛說，有信心香港可以順利主辦，但未來三地需要磋商賽事轉播及運動員住宿問題，他認為運動員選手村未必可以設在香港，因為香港住屋及土地較為緊張，而全運會要接待大量人員，或者交由鄰近的深圳及珠海處理。

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