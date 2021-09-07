霍啟剛冀設文體旅遊局 倡稅務優惠吸引企業投資體育

香港運動員在東京奧運有好表現，探討香港體育發展再次成為話題。多年被提出的企業稅務優惠及為決策局管理職業體育發展再被拿來討論。港協暨奧委會副會長霍啟剛，今日(8日)在出席一個體育發展論壇時，就重提有關建議。

霍啟剛在論壇上表示，政府應該考慮除了資助精英運動及運動員的發展之外，是否應撥資源去協助其他體育項目，如今屆奧運新設的滑板等。他又認為政府應該盡早進行投資，以爭取可以取得成績。同時對於香港與澳門及廣東的大灣區合辦2025年的全運會，認為是一件大事，也是三地政府合作並增強聯繫的機會。

促加強傳媒角色

另外，霍啟剛又指出，體育發展需要同時加強傳媒的角色，並以今屆奧運作例子，指出如非傳媒報道及直播，市民無法得知賽事及成績，運動員取得獎牌也沒有用。