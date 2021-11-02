靈丹妙藥｜研究：重大天災可重燃夫妻愛火 不過……

最新一項研究表明，當一段本已出現裂痕的婚姻關係遇上重大天災，夫妻關係反而會變得更緊密，令愛火重燃，不過，情況只會維持約1年。

美國德州大學奧斯丁分校的研究人員早於2017年颶風哈維(Hurricane Harvey)吹襲當地前，已對數百對夫妻進行關係滿意度進行了調查，惟當時研究缺乏一些災難對關係影響的研究數據，因此在颶風哈維吹襲後，再對231對夫妻進行採訪，以了解這些夫妻的感情關係有否發生變化。結果顯示，在颶風襲擊前後，關係愈差的夫妻感情會獲得愈高的提升，經過天災摧殘後，所有夫妻普遍會走得更近，並出現更為緊密的情感連結。

巨變讓夫妻意識彼此重要

帶領研究團隊的教授Hannah Williamson指，無論颶風對夫妻的家園造成多大影響，無論他們蒙受多高的經濟損失，結果皆然，夫妻們的感情都會獲得顯著的改善。然而，這個情感特效藥帶來的好處並非永久，在遭遇天災平均一年後，這些夫妻的相處模式與互動情感都會回到災前水準。

研究人員推測，日常生活中經常存在的各種壓力往往會消磨夫妻關係，導致2人相處狀況惡化，但在遭遇無可抗拒的天災後，驟然巨變會讓夫妻意識到彼此有多重要，婚姻關係進而獲得改善。

研究人員建議與其般到災區 不如改變觀點

Hannah Williamson說，隨著氣候變化的加劇，自然災難出現的機會確實愈來愈頻繁，不過，與其鼓勵夫妻搬到地震帶或洪水區，倒不如建議夫妻間改變他們的觀點，以恰當的思維去正面處理生活中的壓力，以維繫夫妻間的感情。

根據美國有線電視新聞網(CNN)報道，颶風哈維是美國歷史上第二大損失慘重的自然災害，僅次於卡特里娜颶風造成的損失超過 1,600 億美元。

根據聯合國世界氣象組織(WMO)報告，颶風哈維等與天氣相關的災害比 50 年前發生的頻率高出四到五倍。