青協調查：僅三成半學生感到開心 有中四生稱好友移民使其感孤獨

新冠疫情持續接近兩年，斷斷續續停課復課，加上受移民潮影響，對學生情緒及健康難免造成負面影響。青協調查發現，只有約三成半中學生會以「開心」形容過去一個月，而最令學生擔憂的事項，分別近四成表示擔心成績及功課。另外，有中四生分享，最近兩位好朋友移民離港，新學年只上半日課難以和新同學熟絡，感到尤其孤獨。

近半學生壓力處高水平

青協上月透過問卷訪問3,669名中學生，發現只有35.7%會以「開心」形容過去一個月的開學生活，另有29.3%形容感到「緊張」。另外，調查透過「抑鬱量表(CES-D)」分析學生的壓力指數，達48.6%處於7至10分(10分為滿分)的偏高水平，另有40.2%處於4至6分的中等水平。

問到學生的壓力來源，39.3%表示擔心成績未如理想、38.1%擔心功課繁重會使失去私人空間、36.1%憂慮需要應付更頻密的測驗考試。新學年開學後，近九成學生每日睡不足8小時，更有34.7%每天睡不足6小時。

青協上學年接近兩萬涉情緒求助

青協「關心一線2777 8899」在去年9月至今年8月期間共處理近兩萬宗與情緒相關的求助個案，按年增近3,000宗，當中有中四學生表示，自己最要好的兩個朋友移民，新學年只上半天課，難與新同學混熟，令他感到孤獨。



籲盡早識別情緒困擾嚴重學生

青協副總幹事徐小曼表示，關注近日有多宗學生懷疑輕生事件，她認為自殺成因複雜，建議學校運用獲認證的量度工具，識別受情緒困擾較嚴重的學生，而且在氛圍上多下功夫，營造「關愛」、「接納」、「求助不是弱者」的校園文化，並在校園角落設置可讓學生感到安全和可喘息的空間。

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