青年實習｜民政事務局夥數碼港 推3個月初創實習計劃

民政事務局今日(29日)宣布與數碼港合作，以試點形式推出全新的「青年初創實習計劃」，為青年提供到數碼港初創企業實習的機會。計劃首階段會提供30個為期3個月的實習崗位，範疇涵蓋數據分析、程式編寫、企業管理、市場策劃、設計及數碼營銷等，持有香港永久性居民身份證、年齡介乎18至30歲的全職本地專上學生，即日起可到數碼港創科人才綜合招聘平台「iTalent」報名。

數碼港一周收逾440實習職位空缺

數碼港表示，計劃能讓青年汲取行業實戰經驗，了解創科行業的發展和前景，同時讓數碼港社群初創公司招募新晉人才。數碼港又指，是次計劃反應踴躍，一周內已收到168間初創申請，涉及超過440個實習職位空缺，整體職位空缺以智慧生活範疇佔最多，涉獵包括教育科技、零售科技、醫療科技、物聯網等範疇，亦包括金融科技及電競/數碼娛樂領域。

政府將提供實習資助

計劃全期以提供不少於100個實習崗位為目標，參與企業可用全職、兼職或混合模式聘請實習生，3個月內需完成最少100小時的工作，其間每名實習生每月可獲政府提供最多10,500元的實習資助。數碼港在期內，亦會為實習生提供一系列的培訓及創業體驗活動，例如行業分享會，企業拜訪及工作坊等，整個試點計劃預計明年3月完成。

民政事務局長徐英偉稱，政府一直鼓勵和支持香港青年探索和抓緊不同機遇，包括透過創業，一展所長，實習可讓他們在日後考慮是否投身創業行列，而計劃亦能協助初創企業培育人才，推動本地創科及相關行業的發展。數碼港首席公眾使命官陳思源則表示，樂見今次計劃獲初創踴躍參與，反映創科產業蓬勃發展，數碼港亦鼓勵初創於實習計劃結束後繼續聘用學生，「從而為蓬勃及多元化發展的創科生態持續吸納新血、擴大香港創科人才庫。」