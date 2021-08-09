青年被控販毒無端坐5年冤獄 張達明終助上訴得直

現年25歲的青年於2016年向朋友借出地址收取包裹，青年其後起疑沒有收件，惟海關在執法行動中將他拘捕，並發現涉案包裹含有逾1公斤可卡因，但青年強調不知道該包裹含有毒品。青年被控販毒，當時原審法官已質疑控方證據牽強，但律政司堅持起訴，最終青年被陪審團裁定罪成，判監23年。至昨日青年才由港大法律學院首席講師張達明協助下上訴得直，當庭釋放，並毋須發還案件重審，惟青年已無端坐五年冤獄。

法律團隊由友人轉介

張達明在獲得青年同意下，今早於電台節目透露案情，案發時20歲的上訴人馬家健，其朋友洪志謙同被捕，海關於洪家中搜獲毒品。海關起訴兩人販毒，但最終撤銷洪的販毒，改控藏毒。

張達明表示，馬家健原有的法律團隊是由洪志謙的親戚介紹，而負責跟進的人並非律師，而是一名「師爺」，並叫馬認罪，以換取減刑，但最終卻以馬認罪作為條件，要求控方撤銷洪的販毒罪。

原審法官質疑將無辜者定罪

上訴庭判詞透露，在案件原審期間，法官曾質疑案件有很多疑點，更質疑律政司似乎將無辜的人定罪，但就放生懷疑刑責更重的人。法官曾批評控方決定將造成司法不公，但控方堅持起訴，最終馬家健被陪審員以五比二裁定罪成，判監23年，而洪志謙則在區域法院被裁定藏毒罪成，判囚兩年。