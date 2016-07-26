【繞場一週】非常奧運主持初體驗

東京奧運掀起全城熱潮，就連奧運主持也成為觀眾焦點，八位剛從第八屆「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」(JSR)畢業的學員亦都「親身經歷，勇敢嘗試」，炮製合共17集的專題節目《JSR奧運Omakase》，將早前學到的採訪及主持技巧學以致用，從資料搜集、構思、撰稿及出鏡等一腳踢， 同心做好奧運！

八位JSR學員在奧運期間，每日根據賽程進展，與兩位嘉賓主持鍾國雄和梁禮勤，以清談或戲劇形式笑談奧運趣聞故事，並每晚在JSR Facebook 及YouTube頻道新鮮上載，包括介紹奧運選手的爭勝「偏方」、運動員因賽前吃了墨西哥捲餅而被禁賽四年的「奇案」等，讓觀眾在觀看賽事和精華以外，有不一樣收看奧運的選擇。

主持之一蕭雅文直言由度橋、編排節目內容，到正式拍攝，既可一嘗當主持的滋味，亦融合有趣橋段，體驗到製作一個節目的成功感，更從中了解奧運及體育項目更多。另一JSR學員黃嘉俊亦說，製作過程最大收穫是認識到一眾學員，一同享受製作節目的樂趣。他自言本身個性害羞，拍攝初期不願出鏡，幸好在學員不斷鼓勵下踏出第一步，令自己信心大增。

節目每天即日製作，學員們除了要短時間消化大量奧運資訊，更要同時整合、發掘和構思題材，以至創新的演繹手法都是學員在台前幕後辛勞的成果，相信他們亦充分體驗到當記者分秒必爭的工作節奏，獲益良多。有興趣重溫《JSR奧運Omakase》的讀者可按https://bit.ly/3xvWQYt收看所有集數。