非常手段 菲總統杜特爾特威嚇：不接種疫苗就坐監

為達群體免疫以控制新冠肺炎疫情，世界各地都鼓勵民眾接種疫苗，不少更推「利誘」措施，在菲律賓，以鐵腕手段對付毒販、以口沒遮攔見稱的菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)則「威迫」，周一晚在電視講話中向國民說：「你選擇接種疫苗或我送你去坐監。」有報道指，首都馬尼拉的疫苗接種率偏低。

菲律賓為亞洲疫情重災區之一，有超過130萬宗確診、逾2.3萬人死亡；至本月20日，210萬人完成接種疫苗，政府目標是在1.1億人口中有7,000萬人接種。杜特爾特在講話中指，「國家正面對危機，這是全國緊急狀態。如果你不想接種疫苗，我會拘捕你，我會在你屁股拮針。」他又說，「如果你不同意接種，離開菲律賓，去印度，或去其他地方，去美國。」並補充會命令各村莊領袖，制定拒絕注射疫苗的居民名單，一如他的掃毒手段。



揚言尋求法律途徑強推

菲國司法部長格韋拉周二承認，該國並沒有法律將拒絕接種新冠疫苗列為罪行，並解釋相信總統只是用強硬措辭表達民眾須接種疫苗，以盡快達致群體免疫。人權律師也指總統不可下令拘捕無犯法的人，惟杜特爾特揚言會尋求法律途徑強行民眾接種疫苗。菲國目前主要提供科興疫苗，但不少民眾寧願等待西方研發的疫苗，部分官員認為接種率不達標原因，是疫苗供應不足多過民眾不願接種。