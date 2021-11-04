非法入境｜4幼貓現機場卸貨區 漁護署︰正檢疫或准領養

機場出現罕見事件！4隻幼貓昨晚在卸貨區出現，職員發現報警，並懷疑是隨新加坡貨機來港的「非法入境者」，警方通知漁護署接走幼貓。漁護署說幼貓正隔離檢疫，之後會安排機構領養。

新加坡航空一艘貨機昨傍晚由新加坡抵港，職員卸貨時發現4隻幼貓在卸貨區出現，懷疑貓咪是隨貨物抵港。根據網上影片可看到，該4隻幼貓兩黑兩白，在地上遊走，之後被置於一個紙箱內，相信是職員發現牠們後，隨即「逮捕」再安放於紙箱內，等候執法人員處理。

警方說前晚9時接獲新加坡航空職員報案，指晚上約7時發現4隻幼貓，聯絡漁護署到場處理。漁護署昨回應指，前晚在機場停機坪接收該4隻幼貓，牠們正隔離檢疫，由署方職員照顧，初步檢視健康良好，將安排獸醫檢查，待貓隻檢疫及調查工作完成後，按貓隻情況，透過夥伴動物福利機構安排領養。

動物「非法入境」偶有發生，一隻狗2019年疑誤登貨船由泰國來港，被漁護署接走，當晚遭人道毀滅，引起公眾批評。兩周後，署方回應會檢討海外走失動物來港的處理方法。而今年8月20日，台灣查獲疑走私入境的154隻名貴貓隻，於翌日全部安樂死，事件引發各方熱議，部分人更認為可以較人道方法處理。事件發酵一日，台灣的蔡英文總統發文回應，指在防疫規範下，必須依法執行，但亦認同有必要檢討改善現行制度，以更符合人道精神。

非法入境｜4幼貓現機場卸貨區 漁護署︰正檢疫或准領養