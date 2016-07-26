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非法集結 官斥保持和平「空口說白話」 九龍大遊行案7被告囚11至16個月
31 分前
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反修例非法集結煽惑參與法庭胡雅文
非法集結 官斥保持和平「空口說白話」 九龍大遊行案7被告囚11至16個月
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多名被告遊行當日於隊頭拉起橫額。(資料圖片)
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胡雅文
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前民陣召集人陳皓桓、民主黨前主席何俊仁等7名泛民人士，涉於2019年10月「九龍大遊行」組織或煽惑他人明知而參與未經批准集結，早前開審前承認控罪。法官胡雅文昨於區域法院分別判以11至16個月監禁，指當時正值動盪時期，被告鼓勵「和勇不分」，強調保持和平屬「空口說白話」，當日的暴力事件，被告並非責無旁貸。

陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森、吳文遠7名被告，涉違「煽惑他人參與未經批准集結罪」及「組織未經批准集結罪」，分別判囚11至16個月(見表)。案情指，陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁於2019年10月19日在終院外煽惑他人參與未經批准集結，民陣申請於翌日舉辦的「九龍大遊行」被拒，陳皓桓及梁國雄等人以個人名義繼續舉辦遊行。


官指主辦方責無旁貸
胡官指，前年由6月起有社會動盪，經常有暴力衝突，重申集會自由受《基本法》及人權法保障，惟並非絕對，須受制於保障公共安全及秩序，而被告的政治立場不影響判刑。她指，陳梁二人號召市民堵塞油尖旺——全港最繁忙的地區，而陳亦知悉有示威者進行其他活動，明顯指非和平的行動。

對於辯方指，身為組織者的被告不能因為遊行路線或附近出現暴力就受罰，胡官認為相關說法沒意義，又指沒有一名被告採取措施避免暴力發生，當日的暴力事件可以歸咎組織者，故主辦方責無旁貸。


官斥被告應感到羞愧
至於何俊仁當時會見傳媒，曾提及希望「和勇不分」延續公民不合作運動，胡官認為當時的社會氣氛幾乎每日都有暴力衝突，沒可能不知道如此呼籲會為社會帶來風險。

她指，部分被告涉及多宗同類案件，對方應感到羞愧，考慮判刑公平性，以確保被告不會重複受罪，部分被告獲減刑2至4個月。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/非法集結-官斥保持和平「空口說白話」-九龍大遊行案7被告囚11至16個月-282969
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