非洲豬瘟走私肉入侵台灣 流向千多處店舖住宅

台灣近日除了查獲並人道毀滅154隻走私貓外，上周四還循線報在新北市新莊區一個倉庫查獲71.786公斤從越南走私的肉製品，其中60.275公斤豬肉製品被驗出非洲豬瘟病毒，包括月餅、香腸、火腿等，甚至有仍然溫熱的熟食「荷葉包豬肉捲」。農委會動植物防疫檢疫局上周五將檢獲的走私肉銷毀，但有部分走私肉已流入市面。

負責在台發貨 越南母女被捕

警方昨日拘捕一對姓鄧母女，新北地方法院今日裁定兩人不准保釋，即日起羈押2個月，禁止會見律師以外人士。44歲鄧婦供稱，17年前從越南嫁到台灣，今年3月初獲一間越南公司以月薪5萬元(新台幣，下同)(約1.4萬港元)聘用為「台灣集貨地負責人」，將越南進口貨物分發給客戶，強調不知道貨物內容。今批貨物上周四夾帶在空運包裹中運抵台灣，除已查獲並銷毀的肉製品外，還有一部已分送至全台千多處店舖和住宅，主要是越南商店和餐廳。

相關新聞：殺154走私貓被罵麻木不仁 蔡英文：依法辦理允檢討

警方與相關部門正全力追查涉案肉製品流向，其中雲林縣發現有38處小食部、住宅、工廠、食品廠及外籍勞工宿舍等，曾購買可疑肉製品，當中3間雜貨舖承認購入涉案肉製品，35處則不確定有無買，並稱「早就被吃完了」。

台灣豬肉產業或受重大影響

台灣傳媒指出，若涉案肉製品變成廚餘再被豬飼料，恐對年產值近700億元(約195億港元)的台灣豬肉產業造成重大影響。台灣養豬協會副理事長林承德表示，目前全台飼養豬隻約550萬隻，會食用廚餘飼料的是黑豬，佔約50萬隻，雖然相關廚餘會經高溫烹煮，但不會對防疫鬆懈，今次事件讓豬農保持警惕的心態也是好事。

蔡英文總統已要求加強邊境防疫檢查，特別是提高高風險業者的查驗頻率，同時要求全面追查疑犯的上、中、下游銷售渠道，檢查販賣越南食品的店家，並加強查核用廚餘養豬的牧場，落實廚餘高溫蒸煮程序。

涉案報關行41次違規罰款了事

另外，行政院院長蘇貞昌今早到桃園機場視察X光機檢查包裹情況，直斥海關令台灣出現防範非洲豬瘟缺口，要求關務署好好檢討。關務署官員向蘇貞昌報告，指調查後發現涉案報關行已有41次違規紀錄，涉及約200公斤肉製品，但業者繳交罰款後「理論上可以繼續營業」，會檢討相關法規。關務署又提到，目前許多貨物都是合併申報裝在一起及快速通關，若走私貨物夾在比較底層，X光機畫面中很難看出，他們已注意到問題並正跟業者協商。