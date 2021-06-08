非禮巴士女乘客兼拖行休班女警 32歲色狼3日後落網

一名男子於6月4日晚上約8時半，涉嫌在一輛城巴上層座位非禮女乘客，同車休班女警發現後上前制止，與男子糾纏期間，男子欲逃走，更拖行女警導致她身體多處受傷。區警區重案組接手調查，昨日(7日)在香港仔拘捕該名32歲色狼，他涉嫌非禮及傷人，現正被扣留調查。

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女警上層跌落下層 頭及肋骨多處受傷

西區警區刑事總督察侯禮文講解案情，女事主下班乘城巴7號線，由中環往香港仔石排灣，她坐在上層閉目休息，期間感覺有人從後伸手多次觸碰她胸部右側，於是與後方男子理論。50歲休班女警長主動協助，除打電話要求同袍支援外，亦負責看守色狼。不過，色狼突然發難逃走，女警長立即攔截但被拖行，沿著樓梯從上層跌落下層，頭及肋骨等多處受傷，色狼逃去無蹤。

正調查男子是否牽涉其他風化案

被捕的32歲男子報稱是電子產品銷售員，警方在其寓所內檢取其衣物，正調查他是否牽涉其他風化案，呼籲任何市民目擊事件經過，可致電3660 6611與警方聯絡，協助調查。