非禮強姦親生女被重判入獄20年 官：會否感到自責慚愧

一名剷車司機自2015年起4年間，五度性侵犯當年12歲親生女兒，包括要求女兒手淫、口交、強姦及服用避孕藥，涉事父親經審訊後，早前被裁定非禮、強姦及亂倫等6項罪名成立，在索取女兒的心理創傷報告與被告的心理及精神科報告後，今日於高等法院被重判入獄20年。

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高院法官邱智立引述事主X心理報告指，X事後患創傷後壓力症候群，感到無助及自我責備，不與人交往及以煙酒減壓。X又幻想路上遇上的人扼其勁窒息致死，並有殺父及自殺的幻想。案中心理報告指，事主因被父親性侵，經常覺得身體污穢，經常有清潔身體衝動，每次想及性侵事件會感到顫抖及如被電擊一樣，影響與男性發展親密關係，需要長期接受精神及心理輔導。

法官問被告午夜夢迴時會否感到自責慚愧

法官指，被告作為父親，應好好愛護子女，及提供安全環境讓其快樂健康成長，被告既沒有履行父親責任，更違反誠信，自女兒12歲起便性侵她，將女兒視作洩慾工具，徹底摧毀掉女兒的童年，令她留下永久烙印，影響一生。邱官形容被告行為如同禽獸，令人髮指，更反問被告在午夜夢迴時，會否對自己的作為感到自責及慚愧。法官指，被告至今仍否認犯案，毫無悔意，令女兒需要出庭作供覆述其痛苦經歷，難以想像一個父親可以如此傷害其親生女兒，認為案中沒有任何減刑因素。

代號「Y.C.W.」的49歲被告在內地出生，在本案前並無犯罪紀錄。他被控1項非禮、2項向16歲以下兒童作出猥褻行為、3項強姦及1項亂倫罪。首4項控罪指被告於2015年在家中非禮及強姦當時12歲的女兒X，其餘2項強姦及1項亂倫罪則於2016年9月至2019年9月發生，其中1項強姦罪在福建發生。