響應「共同富裕」 騰訊再投入500億

騰訊(700)周三晚宣布投入500億元(人民幣，下同)，啟動「共同富裕專項計劃」，將結合自身的數碼及科技能力，在鄉村振興、帶動低收入人群增加收入、完善基層醫療體系、教育均衡發展等方面，提供持續幫助。



這是騰訊4個月內第二度大力響應「共同富裕」。今年4月，騰訊宣布投入首期500億元資金於「可持續社會價值創新」項目，著眼於基礎科學、教育創新、碳中和、FEW(食物、能源與水)、養老科技和公益數碼化等方面的前瞻性探索。騰訊表示，先後兩筆投入，一個著眼未來、一個立足當下。



習近平：先富帶後富

國家主席習近平周二主持中央財經委員會會議，研究扎實促進共同富裕。習近平表示，共同富裕是全體人民的富裕，不是少數人的富裕，要堅持以公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，並要盡力而為量力而行，建立科學的公共政策體系，形成人人享有的合理分配格局。

他又強調，共同富裕是社會主義的本質要求、中國式現代化的重要特徵，要在高質量發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。