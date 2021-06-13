更新｜順利邨道撞斃八旬翁 的士司機被捕

【10:14更新】警方表示，凌晨5時09分，59歲男子駕駛的士沿順利邨道往觀塘方向行駛，當駛至順利邨道33號時，據報撞到該名正在過路的80歲男子。該名男子頭部嚴重受傷，昏迷被送往基督教聯合醫院救治，於凌晨5時36分被證實死亡。該名的士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0260與調查人員聯絡。

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【08:35更新】順利邨附近發生致命交通意外，一名八旬老翁被的士撞倒重傷，送院後證實不治。

事發於清晨5時許，一名81歲老翁在順安邨安頌樓對開交通燈位橫過對面體育館，一輛的士沿順利邨道往秀茂坪方向駛至，老翁被撞飛約三十米遠後，倒地重傷昏迷。涉事的士車頭蓋凹陷，路面遺下屬於死者的物品，包括截斷的拐杖及波鞋。老翁被送往聯合醫院，經搶救後證實不治。年約50歲司機事後協助警方調查。