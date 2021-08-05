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順藤摸瓜 破大型倉庫檢近兩億毒品 22歲男大專生今提堂
3 小時前
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販毒集團冰毒海洛英毒品倉庫
順藤摸瓜 破大型倉庫檢近兩億毒品 22歲男大專生今提堂
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(陳奕釗攝)

正值暑假，不法集團或以「搵快錢」作招徠，利用青少年販毒。警方在過去4個月拘捕12人，搗破多個毒品倉庫，並鎖定一個販毒集團，前日再拘捕一名22歲報稱是大專學生的男子，被捕人士中近半(8人)是18歲或以下未成年人士，。而警方前日行動中，在長沙灣搗破多個毒品倉庫，共檢獲234公斤懷疑冰毒和海洛英，總市值近兩億元。
 

警方於5至7月在已在紅磡、上水、粉嶺、馬鞍山及將軍澳的村屋、酒店、私人住宅和工廈破獲5個毒品倉庫，拘捕8男4女，檢獲超過180公斤各類懷疑毒品。警方追查後，鎖定一個販毒集團，於周三採取執法行動，在長沙灣截查一名22歲男子，在他背包中搜出20磚、共重8公斤的海洛英，警方之後再到長沙灣一工廈單位發現相信集團存放毒品的主要倉庫，檢獲148公斤懷疑冰毒、86公斤懷疑海洛英及包裝工具等，市值約1.95億元，為今年檢獲數量最多的毒品案件。被捕的22歲報稱是大專學生的男子，將被落案起訴販毒，今日將於西九龍裁判法院提堂。


警方指，集團2月起運作，相信部分毒品已流入市面，22歲男子集團主要骨幹，被捕時正打算外出「散貨」。毒品調查科署理總警司吳頴詩(圖中)形容，販毒集團運作架構或模式非常精密，很有系統將一大批毒品分拆，再利用不同地方作毒品倉庫，「有些較大型、有些較小型，希望減低被警方或執法部門偵察的風險，同時他們以遙距方式利用青少年販毒，集團成員不會親身進行毒品交易。」吳指，集團會透過夜場、網上渠道及朋輩介紹等途徑，招攬想搵快錢的年輕人犯案，毒販更訛稱年輕人犯法，沒有太大後果。她又指集團2月起運作，相信部分毒品已流入市面。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/順藤摸瓜-破大型倉庫檢近兩億毒品-22歲男大專生今提堂-281140
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