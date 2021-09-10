領養小貓勒索原主裸照金錢不果 狂徒虐殺多隻貓咪

內地早前揭發虐貓拍片產業鏈後，虐貓片交易變得低調，且疑有虐貓狂徒以新方式謀利。四川「封面新聞」報道，廣東東莞一位姓蔡愛貓女子早前撿回一隻一個多月大的流浪小貓後，在網絡平台發布領養消息，隔日凌晨3點就有一名男子聯絡，聲稱有收養流浪貓經驗。蔡女見對方態度誠懇，就將小貓交給對方，未料對方在上周一、即收到小貓後第二天發訊息，以小貓性命要脅蔡女傳送見到樣貌的裸照，或者微信轉帳300元(人民幣，下同)。

連同事主最少7人受害

蔡女拒絕並報警。警方和動物義工上周二晚去到該名男子住處，發現小貓已被虐殺，且男子手機內有許多不雅照片和短片，「都不是從網上下載的」。蔡女還在動物救助群組中講述事件，提醒其他人切勿中招，結果陸續有6人表示遭遇過同樣的敲詐勒索，最早發生於去年9月，相關6隻貓咪均已被虐殺，且施虐者領養貓咪時的說辭都一樣，自稱有養貓經驗，曾撿一隻橘貓回家用針管餵養，養了5年，家裡養貓的東西齊全，「大家這才發現，作出這些行為的是同一個人」。

虐貓狂徒已被警方拘留

蔡女表示，其中一名受害男子被要求轉帳一千多元，拒絕後第二天就收到虐貓短片，「視頻內容很慘，他說當時看得都快吐了」，而該名男子當時亦曾報警。蔡女又提到，警方和動物義工在施虐者住處並無發現任何養貓用品。目前該名施虐者因涉嫌敲詐，被虎門警方拘留。

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