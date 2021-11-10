頭盔保命｜盆骨腫起如球 71歲布蘭森炒單車險死

英國富商、維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)出名愛冒險，年屆71歲的他，仍沒放棄他喜愛的越野單車，日前在英屬處女群島參加一項慈善賽事時，出嚴重意外，身體多處受傷，包括一邊盆骨凸出，像塞了一個球在裡面，相當駭人。他直言如果沒戴頭盔，可能已不在人世。

布蘭森周三在網上講述出事經過，指當時在托爾托拉島(Tortola)一處急彎，前面駛有一輛汽車，另一邊是懸崖，他的隊友Felix Stellmaszek正欲超越該輛汽車。布蘭森稱，他想減速時，發現就算用盡全力，煞車掣亦無反應，「我(的單車)愈來愈快，選擇只有墮崖、撞向汽車，又或撞向Felix……我向Felix大嗌『煞車掣壞了！』他根本無得避」，最終兩單車猛炒在一起，「我們齊齊墮車，頭及身體狂撼石屎路面」；出事之後「我們躺在地上，其餘隊友上前圍看……我保持不動，只盼沒有撞斷脊骨或癱瘓。我慢慢郁動四肢，見有反應令我鬆一口氣。感恩Felix亦無大礙」。

16年亦曾炒車「看到人生走馬燈」

二人隨即送院治療，布蘭森身上多處割傷、手肘撞瘀、盆骨腫起一大塊、腿部血腫。他稱︰「毫無疑問是戴了頭盔救了我們一命——這也不是第一次」。2016年，布蘭森亦試過炒單車險死，當年他與一對子女在英屬處女群島維京果島(Gorda)為一項賽事受訓，他獨自下坡時，因四周變暗看不清路，導致撞向減速坡，整個人飛起再墮地，當時「看到人生走馬燈」，最終面及肩受傷骨折，幸有頭盔保命。

76次「玩命」經歷

英媒引述布蘭森的傳記，稱他有76次大難不死或玩命經歷，包括72年與首任妻子度蜜月時沉船，76年玩滑翔機時不懂控制墜毀、86年高空跳傘時拉錯繩，同年又有一次熱氣球意外；以及07年為慶祝集團開設新航線，在美國拉斯維加斯棕櫚賭場酒店「玩跳樓」等。布蘭森近年轉戰太空繼續冒險，今年7月成功乘搭旗下維珍銀河的太空飛機升空，抵達大氣層邊緣感受無重狀態後，安全返回地球，搶先亞瑪遜貝索斯一步，成為全球首位上太空的億萬富翁。



頭盔保命｜盆骨腫起如球 71歲布蘭森炒單車險死