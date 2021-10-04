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頭號殺手 港癌症新個案逾3.5萬創新高 肺癌取代大腸癌成最常見
2 小時前
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頭號殺手 港癌症新個案逾3.5萬創新高 肺癌取代大腸癌成最常見
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癌症是頭號殺手！醫管局香港癌症資料統計中心公布最新數字，2019年本港癌症新增35,082宗創新高；按年增1,054宗、升3.1%，每日平均有96人確診癌症。肺癌繼2012年後，再次取代大腸癌成為本港最常見癌症。另外，中心總監兼醫生黃錦洪指，近10年男性發病率相對穩定，惟女性患者仍持續上升，料女性發病率及新症數字未來數年內會超越男性。
 

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黃錦洪 (何美澄攝)

中心數據顯示，五大常見癌症分別是肺癌、大腸癌、乳腺癌、前列腺癌及肝癌。當中前列腺癌按年增幅最大，升近一成半。

肺癌新症超過5,500宗，連同第二位的大腸癌，合共錄得逾1.1萬宗新症，佔整體近三分一，兩症的死亡率亦居榜首一、二位，肺癌死亡個案逾4,000宗，仍為「頭號殺手」，大腸癌死亡個案有2,174宗，但按年跌6.1%。黃錦洪料政府於2016年推出的大腸篩查計劃助早期個案及早發現並就醫，減低死亡率。

黃錦洪指，對比過去10年男女的發病率趨勢，發現男性轉趨平穩，但女性有上升趨勢，乳腺癌新症有近4,800宗，按年增3.2%，死亡個案亦增13.6%至859宗，子宮頸癌、子宮體癌、上皮性卵巢癌等婦科癌症的發病率及死亡率均有上升趨勢，料女性新症數字數年內會超越男性。

黃籲市民保持健康生活及飲食習慣、不煙不酒及控制體重，多留意自己身體變化，如出現癌症相關症狀就盡早求醫，並建議市民如符合年齡或條件，應積極參與不同癌症篩查計劃。

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醫管局建議市民保持健康生活及飲食習慣。(資料圖片)

頭號殺手 港癌症新個案逾3.5萬創新高 肺癌取代大腸癌成最常見

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/頭號殺手-港癌症新個案逾3-5萬創新高-肺癌取代大腸癌成最常見-287359
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