風雲變幻 熱帶低氣壓料海南登陸 廣東沿岸狂風雷雨

華南沿岸的兩個熱帶低氣壓在互相牽引之下此消彼長，集結於台灣西南海面趨向福建沿岸的熱帶低氣壓，昨午逐漸減弱為低壓區。海南島東南海面的熱帶低氣壓則持續增強，預計今早在海南三亞至瓊海一帶登陸。香港天文台昨晚維持1號戒備信號，預計與海南熱帶低氣壓相關的雨帶今日會為廣東沿岸帶來驟雨、狂風及雷暴。



中央氣象台昨晚6時繼續發布颱風藍色預警，預計海南熱帶低氣壓以時速約20公里移向海南東部，強度將略為增加。中央氣象台又預計，昨晚至今早，海南東部和南部、廣東沿岸等地將有大雨或暴雨，局部地區大暴雨，24小時雨量可達100至160毫米。

受海南熱帶低氣壓影響，海南大部分地區昨日大雨，東部局部地區暴雨，其中海南海口多條道路積水。廣東東部則受低壓區影響而有雷雨，其中揭陽惠來縣一度發出暴雨紅色預警，多地3小時累積雨量達100毫米。

另一邊廂，內地自進入汛期後，長江中下游一帶頻頻降雨，重慶江津區、綦江區近日更有多條河流水位上漲，部分超出最高防洪水位。重慶水文監測總站前日發布洪水橙色預警，重慶水利局亦將洪水防禦應急響應提升至3級。安徽則有八百多座水庫水位超出汛期限制水位，宣城、黃山、安慶、銅陵、池州截至周日11時有13.7萬人受災，直接經濟損失2.7億元人民幣。



內地連續11天發暴雨預警

中央氣象台截至昨日已連續11天發出暴雨預警，預計南方主雨帶昨起北移至淮河流域，江蘇、河南、安徽等地將有暴雨。東北、華北等地雨季預計提早在本月中旬前期開始，較常年平均開始時間7月18日為早，且預計雨量偏多，防汛形勢嚴峻。