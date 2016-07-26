颶風艾達登陸路易斯安那州釀最少2死 減弱進入密西西比州

美國路易斯安那州受4級颶風「艾達」吹襲，造成最少2人死亡，全個州有約130萬戶停電。艾達現時已減弱為熱帶風暴，並已進入密西西比州。

艾達較早時在路易斯安那州登陸，造成嚴重破壞，多處水浸，大量房屋被吹毀，電線杆被吹斷，全個州有約130萬戶停電，部分地區亦都停水，大約2.5萬人正全力搶修，但預計可能要幾星期時間，才能夠全面恢復供電。風暴在路易斯安那州導致最少兩人死亡，其中一人被倒塌的大樹壓死，一人試圖駕車駛過洪水時遇溺身亡，但預料死亡人數會增加。

在最大城巿新奧爾良，當地的911緊急電話服務中斷，市長呼籲民眾要留在安全地方。

艾達或是1850年代以來最強風暴之一

「艾達」截至周日上午位於密西西比河口南方160公里處，最高持續風速達每小時215公里，在美國的5級颶風分級中位列第4級。

路易斯安那州州長愛德華茲(John Bel Edwards)表示，「艾達」這可能是1850年代以來吹襲該州威力最強大的「最強風暴之一」，登陸前增強速度「前所未有」。

美國總統拜登與當地官員通電話，聽取他們匯報災情。他宣布路易斯安那州進入重大災難，聯邦政府會撥款支援重建工作。

聯邦緊急事務管理署已派3,000多人前往當地賑災，並已準備了發電機及食物等物資。

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