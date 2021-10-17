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飄住返工？貝索斯打造「多用途商用太空站」營商科研旅遊乜都得 (有片多圖)
19 分前
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飄住返工？貝索斯打造「多用途商用太空站」營商科研旅遊乜都得 (有片多圖)
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站內的植物區構想圖。(路透社)
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「軌道礁」內環境構想圖。(路透社)
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「軌道礁」內環境構想圖。(路透社)
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「軌道礁」將設有多個大型觀景窗。(路透社)
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「軌道礁」將在離地面約500公里的軌道運行。(路透社)
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「軌道礁」構想圖。(路透社)

想租寫字樓，不如去太空租吧！網購巨擘亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)的另一產業、太空探索公司藍色起源(Blue Origin)，決定「在太空做生意」——開設商用太空站，供各國政府、企業、機構及投資者，用於科研及工商業等，冀於2025至2030年升空及組裝。

藍色起源「軌道礁」太空站 波音等公司協力打造

藍色起源周一公布名為「軌道礁」(Orbital Reef)的「多用途太空園區」，夥拍塞拉太空公司(Sierra Space)聯手打造，並由波音(Boeing)、Redwire Space、Genesis Engineering等公司，以及亞利桑那大學提供支援。

商用太空站可容納10人 每天經歷32次日出日落 

「軌道礁」將在離地面約500公里的太空軌道運行，除供科研及營商外，「軌道礁」料亦會接待太空遊客，每天可經歷32次日出日落。該太空站最多可容納10人，可居住空間為830立方米，較916立方米的國際太空站稍細。

美國太空總署(NASA)一直鼓勵私營企業著力取代預計於2028年至2030年退役國際太空站，除藍色起源外，洛歇馬丁(Lockheed Martin)、Nanoracks及Voyager Space公司日前亦聯合宣布將建造商業太空站「星星實驗室」(Starlab)，擬於2027年開始運營，其體積為340立方米，可容納4人。

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飄住返工？貝索斯打造「多用途商用太空站」營商科研旅遊乜都得 (有片多圖)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/飄住返工？貝索斯打造「多用途商用太空站」營商科研旅遊乜都得-多圖-290468
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