飛越啟德推「小劍神」培訓招募450小學生 鄭志剛邀張家朗任大使

今屆東京奧運，「少年劍神」張家朗在男子花劍個人賽為香港奪得歷來第二面奧運金牌，締造歷史。為了支持劍擊長遠發展，並配合體育普及化的政策方向，由新世界發展行政總裁鄭志剛創辦的非牟利機構「飛越啟德運動基金」今日宣布，張家朗出任劍擊大使，「飛越啟德」亦會與香港劍擊總會、保良局及運動社企「體育係」合辦「小劍神」培訓計劃，招募450名基層小學生，為他們提供運動潛能分析及有系統的劍擊訓練，發掘香港「未來劍神」。

「飛越啟德」代表於記者會上宣布「小劍神」培訓計劃內容，除了鄭志剛及張家朗，各機構代表包括香港劍擊總會會長勞國雄及主席楊穎新、保良局副主席陳黎惠蓮、「體育係」聯合創辦人黃婷，以及一班來自保良局屬下學校的小學生等均有出席。記者會期間，鄭志剛及張家朗與十名保良局屬校小劍手對談，分享如何面對挑戰，克服逆境的心得，並勉勵他們好好裝備自己，面對困難時不要輕言放棄。

咖啡迷私下敘舊

鄭志剛與張家朗雖然是來自不同界別，但兩人同樣是「咖啡迷」和「波鞋迷」，所以「老友鬼鬼」。上月底，張家朗回港後，鄭志剛也與家朗共進午餐，「嘆杯咖啡」，慶祝他在東京奧運奪金而回。飯後張家朗把合照於Instagram 放上限時動態（IG Story），鄭志剛亦有轉載，寫上Coffee Hunter，可見兩人對咖啡的熱愛。而今次鄭志剛創辦的「飛越啟德運動基金」，邀請家朗出任劍擊大使，是兩人首次公務合作，亦是首度一起出席公開場合對談。據知今日在記者會前，兩人特意先在後台，一起飲杯咖啡敘舊。

鄭志剛：助基層學生鍛鍊「逆轉勝」能力

鄭志剛表示：「感謝家朗出任『飛越啟德劍擊大使』，與我們攜手推廣劍擊。學習劍擊除了可鍛鍊體能及反應，亦考驗思考能力，比賽可以在數十秒內經歷領先與落後，猶如人生的驟變順逆。『飛越啟德』推出『小劍神』培訓計劃，就是希望協助來自基層的小學生及早接觸劍擊運動，縱然不會人人是劍神，也能讓他們從中學會沉著應戰、靈活變通，即使遇上逆境也能為自己創造『逆轉勝』。」

出任「飛越啟德劍擊大使」的張家朗，將透過參與不同活動、社交媒體等加強推廣劍擊，特別是針對青少年層面，令劍擊運動在香港更加普及。張家朗稱：「無論場內場外，我都會保持初心，為劍擊運動盡最大努力，就如我奪得東京奧運金牌後，在劍擊鞋寫上『Don't lose your way』，期望培訓計劃的小學員將來成為我的師弟妹，齊為港隊出戰。」

全港九區招募 科學化分析學員運動潛能助選拔

「小劍神」培訓計劃將於明年一月在全港9個地區（灣仔、油尖旺、九龍城、黃大仙、將軍澳、葵青、沙田、大埔及屯門）展開。保良局是全港最大的辦學團體之一，提供優質及多元化的教育服務，重視學生的全面均衡發展，亦有屬校已引入劍擊訓練。「小劍神」培訓計劃會招募450名小三至小五學生，經過有系統的甄選，發掘具潛質的劍擊學員，在其屬下9間小學接受為期一年的系統化訓練。「飛越啟德」將為參與學員提供個人訓練器材、計分儀器及專業導師指導，學員更有機會參與地區比賽，提升劍擊技巧的同時，更學習勇於挑戰的運動精神。

培訓計劃的特點之一為「童學潛能分析」，由「體育係」與中大運動醫學團隊透過不同遊戲，測試參與學員各項運動潛能，包括速度、力量、靈敏度、平衡及手眼協調等。評估為有潛質的劍擊學員，將接受香港劍擊總會專業導師「初班」訓練，為期一個學期；表現出色的學員，將獲選進入下一個學期的「精英班」訓練。香港劍擊總會將舉辦兩次比賽，協助選拔有潛質的劍擊運動員。

成立於2018年的「飛越啟德」是「啟德體育園」成員，一直配合政府推廣全民運動政策，提高市民對體育項目的參與度，推動體育普及化。過去三年，「飛越啟德」與逾60間體育總會或非牟利機構合作，舉辦近100項社區體育活動，吸引逾萬名市民參加，未來將會繼續推動社區體育活動發展，鼓勵不同階層人士積極參與。