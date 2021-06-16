食安中心上月檢測合格率99.9% 5個不合格樣本已跟進

食環署食物安全中心今日公布5月份食物安全報告，結果顯示約6,000個完成檢測的食物樣本中，除較早前已公布的5個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為99.9%。

5個不合格樣本分別為一個含微量孔雀石綠的鯇魚樣本、一個總含菌量超標的芝士樣本、一個鉛含量超標的榴槤乾樣本、一個大腸菌群超標的冰凍甜點樣本，以及一個除害劑殘餘超標的茄子樣本。中心已通知涉事商戶有關化驗結果，以及指令有關停售問題食品和追查來源。

中心發言人表示，中心對約1,100個食物樣本作微生物檢測，約4,900個樣本進行化學及輻射水平檢測。檢測樣本包括約2,400百個蔬菜、水果及其製品樣本；約400個穀類及穀類製品樣本；約600個肉類、家禽及其製品樣本；約800個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約700個水產及其製品樣本；及約1,100個其他類別的食物樣本，包括飲品、烘焙食品及零食等。

發言人提醒業界應確保其提供的食物適宜供人食用和符合法例要求，消費者則應光顧可靠的商鋪及保持均衡飲食，以減低風險。