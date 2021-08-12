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食安危機 絞肉碎製香腸 大潤發臭豬肉照賣
7 小時前
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大潤發超市特價豬肉臭豬肉山東濟南食安危機食物安全
食安危機 絞肉碎製香腸 大潤發臭豬肉照賣
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當局昨到涉事大潤發分店調查。(互聯網)
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員工每朝都聞肉分貨。

內地超市龍頭之一「大潤發」被揭賣變壞發臭豬肉，《新京報》臥底山東濟南一間大潤發分店，發現肉品櫃枱每朝推出的特價豬肉和排骨，都是變黏或開始發臭的隔夜肉，若豬肉臭到無法「處理」，就絞成肉碎再賣，或者混入大量調味料製成「香腸」。大潤發昨在微博道歉，稱已下架相關肉類產品，涉事員工停職受查，全國分店即日展開自我檢查、糾正。
 

報道指，為調查關於大潤發山東省博物館分店豬肉品質有問題的投訴，該報記者6月下旬成功進入涉事分店「肉品課」工作，發現每朝備貨時，資歷較深的員工都會將隔夜豬肉和排骨逐塊嗅過，把變黏、變味的肉清洗後，分別以每斤9.9元(人民幣，下同)及11.6元發售豬肉和排骨，比正常價格便宜三分一甚至一半。臭味較明顯的隔夜肉就會絞成肉碎，標價9.5元一斤。變質更嚴重的豬肉也不浪費，用不同「配方」製成「台灣香腸」和「北方香腸」，但因酸臭味太重，標價每斤18.9元再半價，都乏人問津。

諷刺的是，涉事分店肉枱及香腸攤位上方，都有「不賣隔夜肉」、「保證原料安全新鮮」等宣傳字句。


員工為獎金拒扔臭肉
報道又提到，不同員工處理臭豬肉的手法都不同，領班通常會報廢明顯變黏、發臭的豬肉，但普通員工都傾向「賣得就賣」，因為銷售額與獎金掛鈎，「不然哪兒來獎金」。濟南市場監管部門昨已到涉事分店查封所有豬肉，並檢走12種豬肉樣本交由第三方檢驗。

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臭肉製成的香腸。
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涉事超市內的宣傳字句。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/食安危機-絞肉碎製香腸-大潤發臭豬肉照賣-280615
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