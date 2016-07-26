食物安全顧問疫市助食肆推即食外賣包 「原汁原味」米芝蓮豬腳薑都有

疫情下食肆堂食生意大受打擊，有食物安全顧問助餐廳變陣，將食肆招牌菜如「咕嚕肉」、「蜜汁叉燒」等，轉型成「即食外賣包」，讓食客買回家中簡單烹調依然還原菜色，比起外賣更「原汁原味」，在疫市中大受食客歡迎，為不少餐廳開源並轉虧為盈。

於食品廠任職食物安全顧問的Bern策劃「即食外賣包」，他形容為「懶人包」，以「咕嚕肉」為例，食物廠房炸好肉類，再進行急凍處理，與調配好的醬料及配菜分開包裝，消費者回家後將食材混合再加熱，便可品嚐像餐廳廚房出品的美味小菜。

過去一年，有不少餐廳與他接洽，他替多間餐廳食肆改造逾十款「即食外賣包」，包括「咕嚕肉」、「叉燒」、「梅菜扣肉」等，更曾為一家米芝蓮星級餐廳的出品—「豬腳薑」轉型為「即食外賣包」，但為克服豬腳油份高所致的質素問題，說服餐廳將慣用的食材由油份較多的豬腳，改為豬腳筋，既保留食物原汁原味，同時免卻去骨的程序，亦提升食物的色香味而成功提升銷售額。

Bern1998年於香港專業教育學院食品科技及安全高級文憑畢業，之後從事食品生產及安全相關工作，曾於多間本港著名食物及餐飲品牌擔任食品廠廠長，負責食物生產及質素管理，他運用食品安全的專業知識及管理食品廠房的經驗，為不少餐廳轉營，有餐廳更見外賣包銷情理想，索性將生意轉型，全力銷售外賣懶人包。