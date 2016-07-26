食環署指收據印「反政府字眼」 灣仔麵店：光明磊落冇嘢好驚

灣仔食肆「檳城蝦麵店」在社交網站專頁表示，指食環署巡查防疫措施時表示收到投訴，稱店內未展示「安心出行」二維碼，惟食肆反駁指，餐廳同事早在不同位置貼有「安心出行」二維碼。麵店又指，有食環署職員稱有投訴指，該店的收據印有「反政府字眼」，會轉介相關部門跟進。麵店上載的收據顯示，印有「香港人齊上齊落」、「煲底的蝦湯最鮮甜」、「監管之人，誰人監管？」的字句。麵店否認指控，指「監管之人，誰人監管？」是拉丁文的諺語，出自一位詩人的手筆，強調「恐嚇式投訴」不會對餐廳有任何作用。

麵店其後以題為「守住傳統，守住價值」再發文，表示「光明磊落，冇野好驚」，強調遇到難題或者質疑時，只要相信理直，就要氣壯，因恐懼而委曲求全，只會讓別人扭曲及改造價值觀，陷入人生意義迷思。麵店又指，「今次食環幫辦都係直話直說，大家唔好埋怨佢啦，問題係出喺有人可能將價值觀同政治夾硬扯上關係啫」。

食環署：已轉介相關部門跟進

食環署回應傳媒查詢時指，本月接獲兩宗投訴，指食肆涉及容許客人不用「安心出行」、或填妥個人資料入內，署方前日巡查，期間沒有發現有人違反相關防疫規例。食環署指投訴同時提及店舖內標語內容，署方會就此轉介予相關部門作出跟進。

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