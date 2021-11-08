食環署接本報查詢後檢控 灣仔海鮮檔檢10公斤「日本大閘蟹」

入秋後是大閘蟹上市旺季，但不少出售大閘蟹的街市商販，未有領取食環署簽發的書面准許。本報記者早前到灣仔堅拿道西實地觀察，發現一檔海鮮商販出售聲稱「日本大閘蟹」，且售價遠低於市價，食安質素及來歷成疑。食環署上周接獲本報查詢後，本周二(9日)展開突擊巡查，當場檢獲10公斤無有效衛生證明書的大閘蟹，並檢控負責人。

本報記者早前到堅拿道西一帶視察，在鄰近堅拿道天橋的海鮮檔，發現有人將大閘蟹放在當眼處，店員更大聲兜售：「100蚊一份！當造大閘蟹，100蚊有4隻，每隻重6至7両，平絕全港好抵食！」由於價錢遠低於市價，吸引不少市民查詢。當記者追問大閘蟹來源地，以及為何價格可遠低於市價，店員則表示：「日本嚟，無送蟹醋嗰啲，送醋要百幾二百蚊隻喇。」

食環檢10公斤大閘蟹檢控負責人

食環署接獲本報查詢後，本周二(9日)展開突擊巡查，同日傍晚發現堅拿道西一帶兩間持牌新鮮糧食店，未獲准許售賣限制出售的大閘蟹，即未獲署方簽發售賣大閘蟹的相關書面准許，涉嫌違反《食物業規例》。署方已向有關店舖負責人展開檢控程序，在該兩個處所檢獲約10公斤無有效衛生證明書的大閘蟹，已經銷毀。

本港銷售大閘蟹的經營者，必須持有食環署簽發的介貝類水產動物(大閘蟹)售賣許可證或相關書面准許，並須備存當局簽發且獲食環署長認可的衛生說明書。2019年至今，署方就非法銷售大閘蟹提出12宗檢控。

食環署接本報查詢後檢控 灣仔海鮮檔檢10公斤「日本大閘蟹」