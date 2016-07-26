食衞局考慮檢控擅離檢疫酒店外籍男子

一名從意大利抵港的75歲外籍男子涉嫌擅自離開指定檢疫酒店，昨日晚上已由警方尋回，他被送到竹篙灣檢疫中心隔離，政府指考慮對他作出檢控。

這名男子上周六(25日)由意大利抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店。酒店當晚通知衞生防護中心，指男子涉嫌擅自離房在走廊徘徊，違反強制檢疫令。酒店職員之後要求男子返回房間。按既定機制，中心通報食衞局和警方，計劃翌日安排將男子送到檢疫中心。

醫療輔助隊車輛星期日約下午1時抵達，酒店職員發現男子失蹤，翻查閉路電視後發現，他於早上約11時離開酒店，並沿山林道步向彌敦道方向。據了解， 他擅自離開檢疫酒店期間，曾到皇后大道西的麗恩護老院，表示想留在該處。職員及後報警。事主於8月離港前居住在這間護老院。

食衛局：若發現酒店疏忽會採取進一步行動

食物及衞生局指，今次是首宗檢疫人士未經批准下離開檢疫酒店事件，在深入調查後，若發現酒店疏忽導致事故，當局會向酒店採取進一步行動，並已督促酒店加強保安及監測安排。當局又表示，會考慮對該名人士作出檢控。政府極度關注事件，任何人違反檢疫令擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，最高可判罰款2.5萬元及監禁6個月。

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