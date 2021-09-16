飲品加甜酸醬報復無禮客 網民：這是你只能賺8.5美元時薪原因

外國一名麥當勞員工在網路上載影片，聲稱遇到一名無理客人，決定在客人飲料中加入麥樂雞常用的甜酸醬以表不滿，影片隨後在網上瘋傳，該名員工其後亦為自己的舉動承擔後果，遭到開除。

英國《鏡報》報道，TikTok帳號「mcdanksbitch」日前上載一段影片，顯示一名麥當勞員工怨自己遇到粗魯無理的客人，他聲稱「當顧客態度不好時，你要記得自己的時薪只有8.5美元(折合約66港元)」，並在影片中展示在原本應該加入的焦糖的飲料，改為淋上甜酸醬。

有網民關注為何時薪只有8.5美元

影片吸引近6,300萬次觀看，有部分網民叫好，稱「快餐店員工也有脾氣的」、「這段影片告訴你，應該要善待每個人」、「永遠不要惹處理你食物的人」，亦有網民批評該名員工行為惡劣，指「出要是對方對食材過敏，甚至因此死亡該怎麼辦」、「你不是唯一過得很糟糕的人」、「這就是為甚麼你只能賺8.5美元時薪」。亦有部分網民關注他的薪酬，有人詢問他是哪個國家的人，為何時薪只有8.5美元，不少網友並指應該至少能賺到15美元。

事隔約兩星期，mcdanksbitch再度發布影片，寫道「女士們、先生們，你們成功了，你們讓我被開除了！」他在影片末段還將鏡頭從麥當勞門口轉向對面的冬甩店，稱「所以下一個是……」並配上一個邪惡的表情符號，似乎暗示接著將會到冬甩店惡搞。