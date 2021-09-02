首參加女格鬥勝出 變性前特種部隊美軍惹爭議

年初才開始加入女格鬥的美國選手Alana McLaughlin上周五晚首次出戰，一招鎖喉便在第二回合擊敗有10年參賽經驗的女格鬥家Celine Provost。不過，McLaughlin的變性身份卻惹來爭議，她變性前曾是美國陸軍特種部隊成員。雖然在比賽前，她已通過荷爾蒙評估等醫學檢查，惟外界質疑他做了33年男人，又是特種部隊成員，其肌肉力氣在先天上優勝過女格鬥家，非靠技術取勝。

英國名嘴Piers Morgan：驚女選手被打死

英國名嘴Piers Morgan撰文稱，在電視上見到曾是男特種部隊成員痛打一名女子，令他感不安，並稱在有女人被殺前，停止變性人體育運動的瘋狂思想。他形容Provost的揮拳對McLaughlin來說，像獅子仔對大獅子父親般，當她被對手壓在地上時，根本不能動彈，很快便輸了，「這並不出奇，McLaughlin以男性身份在美國特種部隊服役了6年」。

肌肉密度與力量未削減

Piers Morgan強調，他敬重McLaughlin是戰爭英雄，2007年打過阿富汗戰爭，是12人精銳部隊一員，並救了不少人。他也同情McLaughlin的童年遭遇，不獲母親認同她的變性決定，叫她在戰場上死去。不過，在周五晚的比賽中，McLaughlin明顯很強壯，而這明顯與他33年來是男人有關。Piers Morgan指，他之前已說過，體育主辦單位要求已做變性手術女性參賽前接受荷爾蒙治療，但並無削減他們的肌肉密度或力量。在非身體接觸運動如短跑或舉重已造成不公平，在格鬥比賽這類搏鬥運動，更可能造成死亡。

McLaughlin則認為，如果大家想有更多變性運動員參賽，想年輕變性人有更多機會，他們須站出來參加比賽。