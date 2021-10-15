首女關長｜何珮珊：上任後重點堵截危害國安物品 提防文宣軟對抗訊息

政制及內地事務局長曾國衞的妻子、海關副關長何珮珊正式獲國務院升任為關長，接替鄧以海的職務，成為本港歷來首位女關長。她接受傳媒訪問時表示，升任後的工作重點，除了要提升口岸通關能力、重建皇崗口岸、實施「一地兩檢」之外，亦要加強維護國家安全內部培訓，繼續堵截危害國家安全物品流入香港，包括用文宣軟對抗方法滲透危害國家安全訊息。

何珮珊：《國安法》實施後阻嚇力明顯

何珮珊形容自己未來的工作任重道遠，會全力帶領海關團隊面對未來的挑戰，她指自從《港區國安法》實施後，成效及阻嚇力明顯，在數字上例如槍支彈藥、戰略物資、頭盔、盔甲查獲案件大幅減少。她認為，除了槍支彈藥重型武器，所謂小型武器之外，亦有可能用文宣軟對抗方法滲透危害國家安全訊息，強調當局會密切留意，會否有這些物品流入香港，不會掉以輕心。

此外，何珮珊對於自己獲委任為關長感到很榮幸，並衷心感謝中央與特首的信任。

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