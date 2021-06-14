首季整體吸毒人數下降 惟21歲以下吸毒者升47%

禁毒常務委員會今日在季度會議上，檢視今年首季本港的毒品情況。被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降，但學生吸毒人數上升，以及青少年涉及毒品罪行數字持續上升。

藥物濫用資料中央檔案室數字顯示，今年首季被呈報的整體吸毒人數有1,729人，較去年同期減少11%，然而被呈報的21歲以下吸毒者佔220人，上升47%。當中，學生佔該年齡組別的人數由37人上升至95人，比率由25.5%上升至45%。

被呈報吸食大麻的人數持續上升，較去年由169人上升至250人，升幅48%。大麻亦是21歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品，吸食人數由67人上升至106人，較去年同期上升58%。此外，被呈報吸食俗稱「K仔」的氯胺酮人數，由130人上升至161人，升幅24%。青少年吸食者由由16人上升至31人，大幅上升94%，情況值得關注。。

期內，首次被呈報的吸毒人數有418人，較去年同期上升20%，當中21至35歲的年輕成年人佔43%。而首次被呈報的吸毒者的「毒齡」中位數為2.8年，去年的數字為5年。首次被呈報的吸毒者的「毒齡」下跌，其中一個原因是21歲以下首次被呈報吸毒青少年的「毒齡」較短，為1.6年，同時佔被呈報的整體吸毒人數比例有所增加。

今年首季涉及毒品罪行的被捕人數，由去年同期的652人上升至1,041人，升幅接近六成；21歲以下青少年的被捕人數，由去年同期的97人上升至147人，升幅超過五成。

禁毒常務委員會主席李國棟指，今年首季被呈報吸毒的學生和21歲以下青少年均有所上升。大麻是他們最常吸食的毒品，呼籲青少年要堅拒毒品，特別要認清大麻是毒品。禁毒處亦已表示會繼續加強在學校的抗毒預防教育及宣傳工作。任何人如受毒品問題困擾，可使用禁毒處的即時通訊服務98 186 186或致電24小時熱線186 186求助。