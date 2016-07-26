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首日約千人用即日籌 聶德權認樽頸再出招谷針
3 小時前
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首日約千人用即日籌 聶德權認樽頸再出招谷針
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本港新冠疫苗接種計劃昨展開第209日，「即日籌」安排昨首日擴展至所有適齡接種人口，多間接種中心外全日均未見人龍，甚至有職員要向途人「拉客」；當局指昨全日約有1,080人取「即日籌」打針。有初中學生表示，為滿足校運會打針的要求而輪候即日籌，亦有長者讚安排方便，但有中心負責人坦言最新涵蓋的群組接種率本來已較高，料未必有太多人用即日籌。此外，公務員事務局長聶德權承認疫苗接種數字現「樽頸位」，正爭取今個月內在公立醫院設立注射站，方便門診覆診病人即場接種。
 

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本港昨約4,100人打第一針。(蘇文傑攝)

截至昨日，本港已有442.2萬人接種最少一劑疫苗，佔適齡人口65.7%，與月底500萬人打首針的目標仍有一段距離。疫苗接種中心即日籌昨起一併涵蓋所有適齡人口都可在尚有餘額的21間中心，即場取籌接種疫苗。

中一生楊同學昨早到荔枝角公園體育館領即日籌，他指學校規定，已打針的同學才可以參加下月底舉行的陸運會，故昨到場希望盡快接種。早上8時半已到場的黃先生就表示，本身不擬接種，指「打咗都會中招」，但公司通知要打針否則每周檢測，加上擔心毋須預約會多人，故一早到場，又坦言若非有「即日籌」，就未必會昨日打針。荔枝角公園體育館雖設有200個即日籌名額，惟至早上10時僅派出不足10張。在官涌體育館的中心，工作人員更要在市政大廈外向途人宣傳「即日籌」安排和「拉客」。

將軍澳體育館中心現時由康健國際醫療承辦，營運總監梁國齡認為安排對接種率一定有幫助，但直言新涵蓋群組接種率本身較高，料不多人會因即日籌而決定接種，又相信現仍未打針的人「內心都有盤算」。對於多個中心昨早反應一般，他料與中秋節翌日有關。

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中心昨派出過千即日籌。(蘇文傑攝)

擬公立醫院設注射站

公務局事務局回覆本報查詢，表示昨全日共派發約1,080個即日籌，前日則派發約670個。局長聶德權昨傍晚在電台節目承認，近期疫苗接種數字已到「樽頸位」，相信全面開放即日籌安排後，接種中心仍有能力處理。他又稱，正爭取本月在兩間公立醫院設置注射站，為在門診覆診後的病人接種，惟坦言長者若擔心自身慢性病或身體不適合接種，很難「叫得郁」他們打針，而目前60歲以上和70歲以上人士，分別只有44%及28%人已打針。昨全日共有4,153人打第一針，翻查資料，過去兩個星期日分別有6,278人(19日)和10,282人(12日)接種首劑。


一周多6青少年打針後疑心肌炎

此外，當局昨公布截至周日(19日)的過去一周，再多6名12至15歲青少年在接種復必泰疫苗後，懷疑心肌炎或心包炎，他們打針後1至3日出現胸痛，情況穩定；同期有一名84歲老翁離世前14日曾打針，個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。疫情方面，昨有一名55歲由菲律賓來港的女外傭(#12173)確診並驗出L452R變異病毒株，她本身打齊兩針、沒有病徵。

首日約千人用即日籌 聶德權認樽頸再出招谷針

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/首日約千人用即日籌-聶德權認樽頸再出招谷針-285884
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