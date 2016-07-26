首現Delta社區傳播 菲逾1.8萬新症破紀錄

菲律賓新冠疫情持續反彈，周一增18,332宗病例，破單日紀錄，同時發現變種病毒株Delta首次在首都區社區傳播，周二雖回落至12,067宗，但當局指是假期檢測量低所致。時值當地日前剛放寬防疫及封城措施，當局稱大範圍封城不再有效，堅持放寬，改為針對特定地區控疫。



菲國總統杜特爾特上周批准首都區在本月21日起放寬防疫措施，由本月6日起實施的最高級別，下調至第二高級別至本月31日，影響16個城市共逾1,300萬人。具體改變包括居民外出時毋須準備檢測證明，並可於早上6至9時做戶外運動。各地區政府可自行決定是否准許賣酒，但堂食及宗教集會仍然禁止，美容美甲店及髮型屋繼續關閉；地區政府須監察疫情熱點，隨時實施小型封鎖。

據統計，菲律賓過去7日平均每日新症為逾1.5萬宗，另平均每日有逾250人死亡。衛生部發言人周一表示︰「廣泛封城在本國已不再有效……措施稍為放寬並更有針對性地封城，將更為有用。」



暫僅確認約1200宗Delta病例

路透社引述菲國當局稱，首都區及鄰近省份出現大量源頭不明的Delta病例。報道指，受制於菲國的基因排序效率，當地的基因中心目前只確認1,273宗Delta病例，其中466宗在周一公布。