首頒授七一勳章 習近平：新時代是需要英雄

為慶祝中國共產黨建黨一百周年，在北京，人民大會堂早上舉行「七一勳章」頒授儀式，是中共黨內最高榮譽，亦是中共首次評選頒授「七一勳章」，以表彰一批聲稱為黨和人民作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富的黨員，當中有29名得獎者，包括中共主要創始人之一李大釗的孫「李宏塔」、中共創黨初期主要人物之一瞿秋白的繼女「瞿獨伊」，以及去年5月在中印邊境軍事衝突中陣亡的解放軍「陳紅軍」等，並由中國國家主席習近平負責頒獎，並發表講話。

習近平指，29位得獎者是黨員和人民的代表，他們廉潔奉公的崇高精神，堅持不忘初心，精神可追可學，強調中國共產黨員要堅守「心中有理想，腳下有力量」的宗旨，終生愛黨信黨，為黨和人民奉獻一切，乃至自己的寶貴生命，同時要一心一意為老百姓造福，「清清白白做人，乾乾淨淨做事」，才會贏得民心。他讚揚，29位得獎者用行動去證明了他們堅守信念，「平常時候看得出來、關鍵時刻站得出來、危難關頭豁得出來」，為黨和人民建功立業，指「新時代是需要英雄、並必定能夠產生英雄的時代」，中國共產黨始終要走在時代的先鋒。

王滬寧：得獎者用生命建成使命

中共政治局常委王滬寧發言指，獲頒「七一勳章」的29名得獎者，在各個時期、各條戰線都對黨忠誠，為黨及人民奉獻一切，忘我工作，用生命建成使命。他又說，建黨百年以來，憑著不同年代黨員的犧牲及忘我貢獻，中華民族由「站起來、富起來」去到「強起來」，創造人類進步史上的偉大奇蹟，強調中國共產黨堅持以人民為中心，為人民幸福而奮鬥。