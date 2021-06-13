首5個月破逾1400宗毒品案 青少年被捕者增六成

警方表示，今年首5個月共破獲1415宗毒品案件，較去年同期上升近7成半，其中涉及大麻的案件最多，佔整體毒品案件超過四分一。警方又指，因毒品案件而被捕的年輕人亦有明顯上升趨勢，21歲以下青少年被捕人數達278人，較去年同期激增約6成；其中10至15歲有44人，16至20歲有234人；當中75名為學生，最年輕的只有14歲，情況令人憂慮。

毒品調查科署理總警司吳頴詩指，大麻仍然是青少年最常吸食的毒品，今年首5個月已經有122人因牽涉大麻販毒案件被捕，分別比去年和前年同期多97%和近140%。她解釋，部份西方國家推行大麻合法化，令不少青少年誤以為吸食大麻無害。而疫情下，青少年比以往更常用社交媒體，有毒販藉此在網上發放毒品相關資訊，令青少年在疫情下更容易接觸到毒品。

為了加強宣傳禁毒，警方會在本月舉辦一連串活動教育活動，包括安排禁毒推廣車於周日(13日)至本月26日到多區宣傳，車內設有仿製毒品氣味裝置及VR濫藥裝置，供家長了解毒品的氣味，方便察覺子女有否吸食毒品，市民亦可感受吸食毒品後的不良反應。