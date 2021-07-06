香檳戰｜俄國立例進口葡萄氣酒須標籤「氣酒」 法國表明反對

俄羅斯近日訂立新法例，只准本國生產的氣酒使用「香檳」標籤，連法國香檳區出產氣泡酒也僅能標籤為「氣酒」。法國表明反對，考慮向世貿申訴。

俄羅斯總統普京上周簽署新法例，規定外國釀酒商在輸往俄羅斯的氣酒酒瓶標籤上，必須標明是「氣酒」(sparkling wine)，禁止寫上「香檳」(俄文：shampanskoye)一詞，只有俄羅斯本身的釀酒商生產的氣酒可標示俄文「香檳」一詞，連法國香檳區出產的氣酒也不能標明是「香檳」。

俄羅斯最大釀酒商 Abrau-Durso 總裁蒂托夫接受法國電台訪問時表示，該公司沒有稱為「香檳」的汽酒產品，但他希望事件能以全球規範和標準去解決。他說，毫無疑問，真正的香檳是在法國的香檳區出產的，在市場內保護本土產品很重要，但法例必須合理及不可違背常識。

俄文「香檳」此詞，早於蘇聯時期在當地已被用來泛指各款汽酒。便宜的一瓶只需150盧布，折合約港幣13元，與法國香檳的奢侈高貴形象存著差異。有法國傳媒則分析，普京此舉是與在克里米亞經營酒廠的親信有關。

法國香檳業界呼籲成員暫停向俄發貨

「香檳」原本特指在法國東北部香檳區出產的有汽葡萄酒，其他國家和地區釀製的有汽葡萄酒，一般都只會稱為「汽酒」。根據法國的原產地名稱保護制度，只有在法國香檳產區，選用指定的葡萄品種，根據指定的生產方法和流程所釀造出來的起泡酒，才可標注為「香檳」。俄羅斯每年進口5,000萬公升有汽酒，法國香檳佔一成三。

法國香檳業組織對俄方此措施大為不滿，法國香檳集團聯合主席圖巴特(Maxime Toubart)呼籲該集團成員暫時停止向俄羅斯發貨，並指，「香檳」這個名字，指的是法國香檳的產地，並且在120個國家受到法律保護。呼籲同業成員暫停出口到俄羅斯以示抗議。

法國頂級香檳廠商酩悅軒尼詩(Moet Hennessy)早前已宣佈暫停向俄羅斯出口香檳，周日態度軟化，稱應尊重各國法例，會配合俄羅斯的法例，在輸往該國的香檳產品的酒瓶背面貼上「汽酒」標籤。

法國農業部長德諾曼迪周二表明，香檳一詞來自法國的香檳產區，只有法國生產的才是真香檳。

外長勒德里昂在國會表示，會在未來數日回應俄方的舉措，包括向世貿申訴。