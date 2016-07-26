香港之光 奧運港將巴士巡遊 市民熱烈歡迎 眾運動員獲頒表揚狀

港隊在東京奧運取得一金兩銀三銅歷史佳績，部分港隊成員昨參與巴士巡遊和出席港府舉辦的祝捷儀式，接受市民的祝賀。巴士途經之處，均有市民夾道歡迎，為運動員喝采，不少人能親眼見到運動員風采感到興奮，特首亦表揚運動員「打不死」精神，兩面游泳銀牌得主何詩蓓則寄語大家堅定追夢。



一眾身穿米白色隊服的港隊運動員約昨早9時半先後登上兩輛印有「香港運動員、我們的驕傲」字句的開篷巴士，由紅磡香港體育館出發，前往西九文化區戲曲中心，出席者包括兩面游泳銀牌得主何詩蓓，空手道銅牌的劉慕裳、以及獲得乒乓女團銅牌的杜凱琹、李皓晴及蘇慧音等，眾人在車上揮動區旗，答謝市民支持。



巡遊全程約45分鐘，運動員所到之處，歡呼聲此起彼落，大批市民在巡遊途經的彌敦道、廣東道為選手打氣加油，亦不忘拍照留念，更有人追趕巴士一睹運動員的風采。有市民表示特意早起佔據有利位置，又指港隊運動員付出很大努力，感到很自豪，對可以見到他們「真身」感非常興奮，亦有市民感謝運動員努力為港爭光，給予港人鼓勵，沖淡近年不快的情緒；不過有市民就認為巴士可駛慢點、多駛兩個圈，讓更多市民有更多機會可見到運動員。港隊羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪表示，十分感謝市民到場支持，認為今次親身感受市民的支持和祝賀，彌補了奧運比賽時沒有現場觀眾的不足。



林鄭：運動員展現打不死香港精神

完成巴士巡遊後，奧運代表團到戲曲中心出席政府舉辦的歡迎儀式，獲頒發表揚狀。特首林鄭月娥致辭時，讚揚運動員表現令人振奮，提升香港在國際體壇的地位，而且展現「打不死」的香港精神。港協暨奧委會會長霍震霆則表示，今屆東奧取得歷史上最好成績，證明本港體育發展政策成功，亦是靠多年來不同持份者在背後付出。



不過，市民極期待的劍擊金牌得主張家朗、單車銅牌得主李慧詩因正在內地備戰全運會，未有參加今次的巡遊，兩人分別透過視像發言。張家朗指難忘出戰過程，感謝市民支持；李慧詩則感謝工作團隊，稱她會繼續在全運會盡情發揮，希望市民也能享受賽事。至於何詩蓓就透露，希望自己退役後，可以回校讀書，日後成為兒童心理學家，並鼓勵大家堅定朝著目標努力進發，「當我有夢想或目標，我會一直朝那目標進發，就算多辛苦都會捱過去，因為現在犧牲很多東西，當你達成夢想時，一切都值得。」