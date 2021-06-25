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香港之痛 人質事件8港人亡拒道歉 菲前總統阿基諾三世逝世
2021-06-25
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菲前總統阿基諾三世逝世人質事件
香港之痛 人質事件8港人亡拒道歉 菲前總統阿基諾三世逝世
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阿基諾三世在人質事件發生約2個月後公布調查報告時面露笑容，報告承認警員和官員失職，但無人須負責任。(資料圖片)

菲律賓前總統阿基諾三世昨因糖尿病引發腎衰竭逝世，終年61歲。阿基諾父母是菲律賓民主象徵，推翻執政21年的獨裁者馬可斯，母親阿基諾夫人更是菲律賓首位女總統。阿基諾家族被視為對抗獨裁者的壁壘，惟阿基諾三世讓港人最不能忘記的是2010年發生的「馬尼拉人質事件」，一個15人香港旅行團遭槍手挾持，最終造成8人死亡，阿基諾巡察現場時被拍攝到臉露微笑，也拒絕就事件道歉，令港人憤怒難平。

阿基諾三世家人說，他在奎松市醫院接受洗腎和準備腎臟移植手術，昨晨在睡夢中離世。阿基諾2010年至2016年出任總統，父親小阿基諾在馬可斯執政時，為反對派參議員，一度入獄及流亡美國，1983年結束流亡回國於馬尼拉國際機被軍方扣押期間遭暗殺。母親阿基諾夫人繼承丈夫遺志，1986年領導「人民力量」(People Power)革命，在軍方支持下推翻馬可斯，並於1986年成為菲國首位女總統，執政至1992年。


視察人質事件現場微笑捱轟
軍方1987年圖政變襲擊總統府，阿基諾三世的3名保鑣被殺，他身中5槍大難不死，其中一顆子彈一直留在其頸上。母親去世後，阿基諾三世放下家族製糖生意，競逐總統成功當選。他在2010年上任不久後，便發生馬尼拉人質事件，槍手挾持15名港人十多小時最後血腥收場。阿基諾三世事後巡察現場時面露笑容遭炮轟，他解釋自己開心時會笑，面對極荒謬情況也會笑，若得罪他人，他為此致歉。他又指槍手要為慘劇負責，非政府和菲國人民，他堅拒道歉。直至杜特爾特上台，才就事件道歉。

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阿基諾三世2010年上台不久後，香港一個旅行團在馬尼拉遭槍手挾持在巴士上，最後釀成血腥悲劇。(資料圖片)
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阿基諾三世視察人質事件現場。 (資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/香港之痛-人質事件8港人亡拒道歉-菲前總統阿基諾三世逝世-273341
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